Los pantalones más polémicos de Zara... ¿te atreverías con ellos?

Hay piezas que son básicos atemporales y (casi) nadie se plantea si incluirlas o no entre sus perchas. Una buena camisa blanca, unos ‘jeans’ que hagan ‘tipazo’ o una ‘blazer’ de corte sartorial son solo algunos de los ejemplos de esa élite de las prendas conocida como ‘fondo de armario’. Sin embargo, más allá de estas, el resto de piezas puede que no sean del gusto de todos y, en especial, hay ciertos diseños a los que podemos colgar el cartel de ‘polémicos’, véase todos aquellos inspirados en el mundo de la lencería (como ‘bralettes’ y ‘culottes’), o bien, una de las tendencias que ha regresado desde los 2000 esta temporada: las faldas globo. Junto a estas, hay otro ‘must’ de principios de milenio –que también triunfo en la última década del siglo pasado– y que, ahora, parece regresar con fuerza para (dis)gusto de muchas. Estamos hablando de los pantalones ‘capri’. Este modelo, conocido por tener un largo que queda justo por debajo de la rodilla, tiene el honor de contar con tantas fans como detractoras. Y es que es, precisamente, su silueta, lo que hace que no favorezcan a todo el mundo.