Hemos encontrado en El Corte Inglés los vaqueros con efecto vientre plano que hacen tipazo

Encontrar el vaquero perfecto no es una tarea en absoluto sencilla. De hecho, si a la hora de renovar nuestro vestidor es de lo más habitual que cada una tengamos nuestras pequeñas manías sobre el ‘fit’, en el caso de los ‘jeans’, estas se incrementan hasta el infinito. Y es que, los tejanos son una pieza fundamental en cualquier fondo de armario, pero es que todas sabemos que, un buen diseño, tiene el poder de potenciar lo mejor de nuestra silueta. Por supuesto, también podemos caer en el efecto contrario, así que, elegir el modelo que más se adapte a tus necesidades concretas y a tu cuerpo es algo fundamental. Por eso, pese a que los vaqueros más buscados de la temporada son aquellos que siguen la estela de la estética propia de principios de los 2000 –con el corte ancho y el talle bajo–, es obvio que estos no son fáciles de lucir, es decir, no favorecen a todo el mundo. Al final, por mucho que haya piezas clave cada temporada, lo mejor es aportar por aquellos que realcen la figura y, además, sean atemporales. De hecho, el ejemplo perfecto se encuentra en este modelo de Tintoretto, que podemos encontrar en El Corte Inglés, que cumple con todos los requisitos para convertirse en uno de los grandes favoritos de la próxima estación.