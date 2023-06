Los pantalones anchos de El Corte Inglés para mayores de 50 años que no marcan la cintura

Con la llegada del calor, lo único que buscamos son prendas con las que estar cómodas y fresquitas a pesar de las altas temperaturas. Vestidos largos, faldas de vuelo, bermudas... existen infinidad de opciones con las que lograr un look acorde a esta época estival, pero sin olvidarnos de los pantalones, los grandes aliados este verano. Pero no unos pantalones cualquiera (sí, nos encantan los 'skinny' pero mejor para el otoño) sino una tendencia que no paramos de ver en las tiendas y en la calle y que se ha convertido ya en nuestra favorita. Se trata de los 'wide leg' o palazzo, esos pantalones anchos y amplios que nos alargan las piernas y que si, sabemos combinar bien, podemos conseguir un efecto 'push' inmediato.