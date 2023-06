Los pantalones de Paula Echevarría que querrás lucir todas las noches de verano

No hay look con el que Paula Echevarría no consiga conquistarnos. Con más de 3 millones y medio de seguidores en su perfil de Instagram, la actriz comparte todos sus estilismos y con todos ellos consigue triunfar. Desde los más casuales y desenfadados hasta las propuestas más elegantes protagonizadas por vestidos, trajes o accesorios rompedores. Paula Echevarría es una mujer todoterreno que se adapta a todos los estilos y tendencias y demuestra lo bien que le sientan.