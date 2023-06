Los vaqueros de Sara Carbonero de los que todo el mundo habla

La periodista es una gran admiradora y amiga de la joven artista canaria por lo que no se ha querido perder el recital que esta ha ofrecido en el festival madrileño y ha elegido para la ocasión un look que no ha pasado desapercibido. Especialmente porque el protagonismo del mismo se lo han llevado unos vaqueros que, desde el mismo instanta en el que han aparecido en nuestro timeline, se han convertido en la prenda más buscada de las últimas horas.