La novia con vestido corto, maxivelo y chaqueta de Zara (y su boda 'a la fuga' en Sevilla) que ha hecho soñar a Instagram

La pandemia ha transformado el sector nupcial sustituyendo las celebraciones tradicionales por fiestas únicas, con 'dress code' renovado e historias tan emocionantes como la de esta pareja.

SILVIA VÁZQUEZ

Dicen que el 2022 será el gran año de las bodas. Después de una época en la que muchas parejas se vieron obligadas a posponer sus planes de pasar por el altar, la flexibilización de las medidas de seguridad y las ganas de celebrar acumuladas están revitalizando, por fin, el brillo de un sector que ha sufrido mucho con la pandemia.

Sin embargo, señalan los expertos, la forma de darse el 'sí quiero' ha cambiado y cada vez son más los novios que se apartan del protocolo tradicional en beneficio de celebraciones personalizadas, con etiquetas relajadas y anécdotas únicas detrás. Y así es precisamente la historia de Andrea y Álex, cuyo enlace se ha hecho viral en Instagram y ha conquistado a numerosos portales especializados en la materia.

Soñando con lo que les depararía el 2022, estos estadounidenses decidieron aprovechar la escapada que ya tenían organizada por Sevilla, Gibraltar y Lisboa para casarse. Sin invitados ni testigos, la pareja disfrutó de un día especial "a la fuga" y solo para ellos dos que ha quedado retratado con unas increíbles fotos por las calles de la capital andaluza.

Por supuesto, el vestido de la novia, corto y superoriginal, ha sido el detalle que más atención ha acaparado. "Era muy importante para mí no tener un vestido de novia tradicional", ha asegurado ella misma al portal The Anti-Bride, especializado en recoger bodas alternativas. ¿Su elección? Un diseño minimalista, ajustado y con escote de tul, de la colección en colaboración de Herve Leger con Julia Roistin Roitfeld que se ajusta perfectamente a los parámetros de las nuevas tendencias de moda nupcial.

"Las novias cada vez más requieren vestidos donde la sencillez y la comodidad sean los puntos fuertes dentro de su diseño pero no por ello perder fortaleza en el look", nos explicaba al respecto el diseñador Luis Infantes. De ahí que entre las más atrevidas triunfen nuevas siluetas, diseños reconvertibles, looks con pantalón, transparencias o incluso 'cut outs'.

En este caso, para completar su estilismo ella ha añadido una blazer de Zara que compró esa misma mañana. "Parecía cara por su corte y los botones dorados y blancos, ¡pero era una ganga!", asegura esta novia que además ha escogido un maxivelo, unas gafas de sol oscuras y un bolso de perlas XL que fue "un hallazgo de 25 dólares en Amazon".

A los pies, redondean el conjunto unos stilettos blancos de Manolo Blahnik (fácilmente reutilizables en noches de fiesta y eventos) que con el paso de las horas cambió por unos botines negros tipo chelsea, perfectos para montar en moto en su gran día. ¡Que viva la novia!