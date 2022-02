Vuelve la sofisticación, los lazos, las plumas y el drama. Entre las novias más atrevidas, brillarán los 'cuts outs', las transparencias, los minivestidos o, incluso, el pantalón.

Clara Hernández

¿Cómo son los vestidos de novia que brillarán en 2022? ¿Dejaremos atrás a las novias relajadas, los diseños arquitectónicos y el minimalismo que marcaron el pulso de 2021 en pos de volumen y nuevas fantasías creativas? ¿Qué elementos caracterizarán la moda nupcial? Preguntamos a los expertos:

Sofisticación y volumen

Desde Reguillo, la firma que hizo brillar a la actriz Paula Usero en la alfombra roja de los Premios Feroz, su directora creativa, Paloma Reguillo, dibuja la llegada una novia "muy sofisticada". "Quiere llamar la atención y no dejar indiferente a nadie", explica.

"En los últimos años, las novias han optado por líneas simples, sin muchas estridencias. Ahora, en cambio, se llevará el volumen en mangas, falda o, incluso, en grandes lazadas en cuello y espalda. Destacarán las faldas exageradamente grandes –en algunos casos, creadas a base de metros y metros de tul– y las grandes colas, que en los últimos tiempos habían estado en un segundo plano", señala la diseñadora.

Drama (y plumas y grandes lazos)

Para Sofía Arribas, directora creativa de Sophie et Voilà, la palabra clave es "drama". "El vestido tiene que tener un punto espectacular, salirse de lo normal. Es esa especie de connivencia entre lo minimal y lo espectacular".

Para ello, la experta apuesta por mangas con volumen ("aunque ya no recurrimos a la organza ni a temas delicados, sino a un volumen más compacto e integrado en el vestido; menos romántico y más artístico", aclara).

También propone retomar la capa ("que tiene siempre ese punto 'wow' de cubrir y descubrir algo mucho más grandioso"), los grandes lazos ("una forma de dulcificar líneas muy puras y arquitectónicas que a veces resultan frías") o las plumas, que no siempre se han contemplado para la moda nupcial y de las que la diseñadora Jenna Lyon ha sido una gran precursora. Para la directora creativa de Sophie et Voilà son "son naturales, sostenibles, atemporales y aportan mucho volumen".

'Cuts out y transparencias'

Los 'cut outs' y transparencias, perfectos para novias atrevidas que buscan un toque de modernidad, se mantendrán dentro de las tendencias de 2022, vaticina Luis Infantes, cuyos modelos alternan estos elementos con una elegancia minimalista.

"Las novias cada vez más requieren vestidos donde la sencillez y la comodidad sean los puntos fuertes dentro de su diseño pero no por ello perder fortaleza en el look", opina el diseñador, que propone "looks fluidos y relajados con algún detalle que los vuelve rompedores y únicos"

Lucir clavículas

Otra tendencia por la que apuesta Luis Infante son los escotes cuadrados. "Ha llegado a sustituir al escote e pico quedando este último en segundo plano. Otorgan una nueva silueta con la que mostrar las clavículas y es perfectas para novias que buscan no ir tan cerradas pero permanecer elegantes".

Vestidos reconvertibles, flores 3D y sostenibilidad

Pronovias subraya otra tendencia que hemos empezado a ver en las bodas más laureadas del año: los vestidos reconvertibles, con mangas y sobrefaldas extraíbles que aportan un extra de dramatismo al vestido. La firma también aboga por nuevas siluetas drapeadas, con meticulosas construcciones de pliegues y microplisados que fluyen de forma natural sobre el busto y el contorno del cuerpo.

Más: "Las siluetas clásicas de corte A o sirena se transforman con volúmenes estructurales y volantes artísticos en las mangas y los escotes para añadirle fuerza a los diseños". Y se emplean tejidos emblemáticos "como el mikado, el crepe o la organza, que se han mejorado para que sean más sofisticados, sedosos y fluidos". La búsqueda de la sostenibilidad, además, está presente en todos ellos.

Por útimo, los detalles "siguen siendo la clave", subrayan desde Pronovias. Entre estos, destacan los diseños con bordados a mano de formas abstractas e intrincadas, pedrerías y piedras preciosas que aportan toques de luz, transparencias y flores en 3D que generan más volúmenes y texturas diferentes.

Pantalones, monos, minivestidos...

En el último año hemos visto numerosas novias que exhibían glamour con fórmulas poco convencionales. Los minivestidos, las 'nude dress', los looks con pantalón, los monos, los trajes con falda y las sobrefaldas, que permiten un doble modelo, se han convertido en una firme alternativa a los clásicos vestidos largos, para las novias modernas, según destacan desde Bodas.net, web nupcial líder en España.

Tendencia victoriana

No es la única tendencia destacada por Bodas.net: el estilo victoriano, que empezamos a redescubrir al mismo tiempo que devorábamos episodios de 'Los Bridgerton', vuelve a vivir un gran momento. Es el triunfo de lo clásico con sus mangas largas, cuellos altos, encajes, corsé y, en algunos casos, faldas con mucho volumen.

Mira los vestidos de novia que representan las tendencias para 2022, en imágenes: un camino de fantasía que va del drama, a los bordados a mano y flores con 3D.