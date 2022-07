Blanca Miró, una novia de alta costura con vestido (y capa) vintage de Dior que ya llevó Bella Hadid

Celebrada en Menorca, la boda de Blanca Miró y Javier Fondevila ha sido una de las más estilosas de la temporada. Repasamos los detalles de moda del enlace.

SILVIA VÁZQUEZ

La cosa ha ido de bodas este fin de semana. Mientras Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón se daban el 'sí, quiero' más instagrameado en Valencia, Álvaro Castillejo y Cristina reunían a buena parte de la 'jet set' patria en Sotogrande, y Blanca Miró y Javier Fondevila se casaban en Menorca, lugar de veraneo habitual de la novia y el escenario de una de las bodas con más estilo a las que hemos asistido este verano.

Como experta en moda y prescriptora de tendencias, su vestido de novia era uno de los secretos mejor guardados y que más expectación han causado entre sus seguidores. ¿Su elección? Un vestido vintage de Dior repleto de detalles que, curiosamente, ya habíamos visto antes en una alfombra roja gracias a Bella Hadid.

Fue en el Festival de Cannes de 2019 cuando la supermodelo lució este diseño, que forma parte de la colección de Alta Costura de primavera-verano 2018 de la 'maison'. Confeccionada en tul plisado, la pieza requiere más de 40 metros de tela para su elaboración y unas 650 horas de trabajo artesanal. Y el resultado, hiperfemenino, es un vestido largo con escote asimétrico que Blanca Miró ha combinado con una capa con capucha para su gran día. ¡Ideal!

Y este no fue el único toque de originalidad que la cofundadora de La Veste y de Vasquiat escogió para sus estilismos nupciales, ya que (como era de esperar) hubo varios: además de prescindir del clásico ramo, en su repertorio de looks 'total white' la 'it girl' apostó por piezas tan sorprendentes como un minivestido de fiesta de Paco Rabanne con detalles joya o las divertidas sandalias de Loewe cuyo tacón emula un huevo.

Entre las invitadas, no podía faltar María de la Orden (su amiga, además de socia al frente de La Veste y quien también ha pasado por el altar este mismo año), la 'it girl' Gabriela Palatchi, la actriz Greta Fernández o la escritora Leticia Sala.