María de la Orden, la novia que triunfa en Instagram con un look insuperable

París ha sido el lugar escogido por la diseñadora preferida de las influencers para dar el "sí, quiero" a su marido con un vestido retro ideal.

Julia García

María de la Orden es una de las creadoras del momento. La firma que lleva su nombre es desde hace tiempo una de las favoritas de multitud de influencers –María Fernández-Rubíes o Lucía Bárcena son algunas de sus clientas habituales– como también lo es La veste, la otra marca a la que dedica su tiempo cofundada con Blanca Miró, y Table nº7, su último proyecto que ya lleva muy buen recorrido. "No paramos, no respiramos, luchamos cada día, viajando y con varios proyectos a la vez. Estamos motivadas y nos encanta nuestro trabajo, no lo cambiaríamos por nada. Tener tres marcas no es fácil. Acabo de lanzar la firma deco Table Nº7. Menos mal que en cada una tengo socias que me apoyan y entienden que hay otros proyectos. En María de la Orden Studio tengo una socia francesa que lleva el equipo y está en la oficina todos los días; si no, sería imposible", confesó la diseñadora hace unos meses en una entrevista concedida a Woman.

En medio de esta vorágine de trabajo, María de la Orden ha cumplido su sueño de pasar por el altar en París, la ciudad en la que reside, con el empresario Edward Bouygues, heredero de una de las mayores fortunas de Francia. La pareja se ha casado en una ceremonia civil ambientada en los años 50 repleta de encanto en la que, como era de esperar, el look de la creativa se ha convertido en lo más comentado.

La elección de María de la Orden ha sido el blanco más puro en todos y cada uno de los elementos. Empezando por el vestido, un modelo de largo midi con mangas largas terminadas con finas hilera en los puños, que marca bien la cintura y adorna la parte superior con un juego de volúmenes de lo más interesante.

Un diseño de corte retro al que le ha añadido como complementos unos zapatos de tacón a tono, unos pendientes largos con perlas y un exclusivo tocado de Mimoki couture con un pequeño velo que adornaba su sencillo peinado: un moño bailarina bajo con raya a un lado que dejaba su rostro completamente despejado.

Una novia cargada de personalidad en la que cada uno de los detalles contaba y que se ha llenado de 'likes' y emoticonos en las redes sociales, gracias a las imágenes que algunas de las selectas invitadas han ido compartiendo tras la celebración.