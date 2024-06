La moda se rinde al pasado: de los looks de archivo que arrasan en las alfombras rojas al auge del lujo de segunda mano

La idea de que la ropa reutilizada o de segunda mano no es una opción sofisticada ya es agua pasada; tanto, que ahora más bien es la última tendencia en moda y sus pseudónimos vendrían a ser algo así como "looks vintage" o "looks de archivo" si hablamos de lujo. Con la carta de la sostenibilidad sobre la mesa hemos visto a plataformas de reventa escalar en el ranking a una velocidad sin precedentes. Un informe de ‘The Business of Fashion’ y McKinsey & Co. titulado The State of Fashion apunta a que los beneficios de la reventa crecerán hasta los 47 millones de dólares en 2025. Un dato esperanzador para todos esos que abogan por el 'slow-fashion' y la moda circular y todavía más para las marcas de lujo que están siendo las grandes beneficiadas de este movimiento.