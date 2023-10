No has visto un traje blanco tan original como este de Meghan Markle

"No hay manera de escuchar eso y no tratar de ayudar a estas familias a que sus historias sean escuchadas", ha dicho por su parte Meghan Markle, quien también ha confesado estar preocupada por lo que podrían vivir sus hijos Archie y Lilibet a este respecto. "Ser madre es lo más importante en toda mi vida, aparte, por supuesto, de ser esposa de este", dijo señalando a Harry entre risas, "pero diré que me siento afortunado de que nuestros hijos tengan una edad, también bastante joven, por lo que esto no está en nuestro futuro inmediato, pero también me asusta cómo continúa cambiando y esto estará frente a nosotros", puntualizó.