Meghan Markle corta el aliento en Jamaica vestida de gala en un momento muy complicado

La ex actriz ha posado frente a las cámaras con un estilismo firmado por Carolina Herrera: un conjunto de dos piezas formado por una falda maxi con volumen y un top de tirantes y escote recto, ambas piezas en color negro. Un look al que ya ha recurrido en alguna ocasión y que, esta vez, ha querido completar con un 'beauty look' sofisticado e impoluto- un moño bajo con raya al centro y pulido- un bolso de mano de Jimmy Choo y unos pendientes redondos y dorados que le han puesto el broche final perfecto.