Alerta en Buckingham: la posible causa del ingreso de Kate Middleton apunta al divorcio

Al margen de especulaciones sobre la princesa de Gales, hoy hemos conocido otro rumor que va un poco más allá y que habla de la mala relación entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Tras más de una década de matrimonio y tres hijos en común, la pareja podrían estar al borde de la ruptura, y eso habría propiciado su ingreso en The London Clinic. Cabe recordar que la noticia se originó con la publicación del nuevo libro de Tom Quinn, un autor especilizado en temas de realeza, "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" ("Crecer en la familia real: un íntimo retrato sobre la juventud dorada"). En él, su autor explica que cuando Kate y William se enfadan siempre hay gritos e insultos: "Por supuesto, en privado, William y Kate, como todas las parejas, se pelean, se gritan y se dicen cosas desagradables, pero Kate es una apaciguadora por instinto y William siempre cede, ya que tiene más que suficientes sentimientos emocionales". Cierto o no, lo que está claro es que la vida de Kate Middelton está, más que nunca, en el centro de la opinión pública de todo el mundo.