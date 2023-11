¿Tiene el príncipe Guillermo una hija secreta? Esto es todo lo que sabemos

¿Por qué entonces no la lleva él? Pues por una preferencia personal del príncipe Guillermo. "Fue algo que la pareja discutió. Él no es una persona de joyas, ni siquiera lleva un anillo de sello, así que decidió que no lo quería", reveló la biógrafa real Penny Junor (autora de 'The duchess', sobre Camila Parker Boeles, o 'Prince Harry: brother, soldier, son') a la edición británica de la revista Vogue. "Es bastante común que los hombres de este estrato de la sociedad no usen un anilllo de matrimonio tradicional. Si lo hacen, tiende a ser el sello de su familia, pero él no tiene uno de esos", añadió.