En ‘And Just Like That’ aparece una marca española de joyas ¡y tienes que tenerla en tu radar!

25 años después de su estreno, ‘Sexo en Nueva York’ continúa siendo una serie de culto en el mundo de la moda y parece que su ‘reboot’, ‘And Just Like That’, va por el mismo camino. Pese a los cambios producidos en el equipo de vestuario -la legendaria Patricia Field, responsable de los looks de la serie original y de otras producciones como ‘Emily in Paris’, le ha cedido las riendas a Molly Rogers, que también trabajó en ‘Sex and the City’- los estilismos de la nueva ficción de HBO Max han continuado suscitando halagos desde su estreno. De ahí que la presencia de una firma española de joyería en uno de los ‘outfits’ protagonistas de la segunda temporada tenga una gran relevancia para las fashionistas de nuestro país y en Woman.es nos haga especial ilusión hablarte de ella.