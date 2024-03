Los looks pijameros conquistan lo nuevo de Zara y son un ‘must’ entre las mujeres +50

El hecho de que la moda no tiene edad y que cualquier prenda puede formar parte de tu armario sin importar el número que decore tu tarta de cumpleaños, empieza a ser, de una vez por todas, una realidad incuestionable. Gracias a revoluciones ‘fashion’ como el del edadismo –que pretende terminar, definitivamente, con las barreras que se encuentran las mujeres a medida que van teniendo más años– han hecho que esto sea posible. De hecho, hoy es de lo más habitual ver en las redes sociales a ‘influencers’ de distintas generaciones dar sus ‘tips’ de estilo o compartir las mismas referencias que las veinteañeras a la hora de idear sus ‘looks’. De hecho, incluso, hay quienes se atreven a copiar el estilismo a la mismísima Kendall Jenner, y, además, tenemos que decir que no solo salen airosas de esta hazaña sino que, además, son muchos los que afirman que consiguen mejorar los ‘outfits’. Así que, con estas premisas, hoy en día, hablar de prendas destinadas a una determinada franja de edad puede parecer –cuánto menos– cuestionable. Sin embargo, no podemos obviar que también es cierto que, si analizamos el perfil de las compradoras, sí que hay determinados diseños que triunfan, especialmente, entre ciertas generaciones. Esto, precisamente, ocurre con los nuevos conjuntos pijameros que acaban de llegar a Zara. Todos ellos están arrasando entre las mujeres mayores de 50, lo que nos lleva a pensar que son un imprescindible en sus perchas. Esto es algo que no nos puede extrañar ya que son tan bonitos como cómodos y versátiles. Eso sí, tenemos que aclarar que todos son, sencillamente, perfectos, tengas la edad que tengas.