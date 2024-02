Esta camiseta de Zara está arrasando entre las mayores de 40

Por este motivo, en estas generaciones triunfan las prendas más especiales del catálogo de Zara. Y no, no nos referimos a las últimas piezas de tendencia, sino a esos diseños atemporales, ideados para jugar un papel principal en cualquier fondo de armario. Entre sus favoritos, es probable que no se cuele ninguna referencia al estilo ‘coquette’ y que tampoco las veamos sucumbir al viralísimo ‘mob wife’. Los más buscados son, sin duda, los básicos. Pero ojo, no cualquier tipo de básicos. Nos estamos refiriendo a esos clásicos con ‘twist’, es decir, con algún toque de originalidad que sirve a modo de reinvención. Esa máxima la cumple a la perfección uno de los últimos ‘tops’ que han llegado a la etiqueta gallega.