Después de ver el conjunto 'après ski' de Laura Escanes solo queremos una escapada a la nieve

La 'influencer' catalana todavía no se ha escapado a la montaña, pero sí cuenta en el armario con el conjunto definitivo para hacerlo. "Este domingo me voy de viaje y no tiene nada que ver con la nieve pero con este conjunto me dan ganas de ir a esquiar", escribía la participante de la tercera edición de 'El Desafío" junto a una imagen en la que aparece frente al espejo con un llamativo 'total look' con estampado pato de gallo que ha resultado imposible dejar pasar.