El mono de esquí de Oysho ideal para una escapada a la nieve

Pero… ¿y si hablamos de un look cómodo, calentito y perfecto para arrasar en las pistas, pero a la vez tan estiloso como look 'après-sky'? Pues que habremos alcanzado el éxito 'instagrameable'. Unas botas 'après-ski' como las de Amelia Bono no podrán faltar en la maleta, pero un mono como este disponible en Oysho (159 €) solucionará un día de esquí y hará que este viaje quede plasmado con un 'estilazo' indiscutible.