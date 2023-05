Alerta invitadas: este es el truco para lucir vestidazos con la espalda al aire, que es viral desde hace 72 años

La ‘boutique’ se encuentra en plena milla de oro de la capital, en la calle Conde de Peñalver, nació en 1951 y lleva el nombre de la mujer de su fundador (y que lleva también su hija, hoy al frente de la tienda). A Lupe no le hacen falta redes sociales, reseñas de Google ni anunciarse en ningún medio, su saber hacer ha hecho que ‘el boca a boca’ sea su mejor publicidad. Y es que, entre las novias es toda una institución, al igual que para las invitadas. Por eso, no es de extrañar que tengan, incluso, una colaboración con una de las grandes firmas del sector: Bimani 13. Laura Corsini no ha dudado en aliarse con esta emblemática enseña y, en su web, tienen disponible un modelo que se alza como el complemento perfecto de sus vestidos de invitada.