Amelia Bono ficha en las rebajas de Zara la falda midi que más favorece y puede salvar cualquier look

Como viene siendo habitual, la 'influencer' ha subido una nueva publicación dando detalles de uno de sus últimos 'outfits', en este caso mediante un divertido vídeo bailando en el que no parecen ser un problema las bajas temperaturas de la capital. "Me he venido un poquito arriba para enseñaros el look!!!!", escribía Bono junto al clip en el que podemos verle con un look rompedor alejado de las propuestas que nos tiene acostumbradas y que en este caso estaba protagonizado por una falda midi satinada y un amplio jersey de punto, ambos de la firma gallega.