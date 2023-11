La falda de Mango que une a Rachel Green y Taylor Swift

Hay iconos que, por mucho tiempo que pase, nunca dejan de estar de moda. Su estilo permanece como una fuente constante de inspiración. Algo así ocurre con Jane Birkin, Audrey Hepburn o la mismísima Rachel Green, el personaje al que daba vida Jennifer Aniston en ‘Friends’. Y es que, el vestuario del elenco de la famosa serie, se convirtió en el fiel reflejo del estilo de toda una generación y, en concreto, el de Rachel, sigue marcando tendencia aún a día de hoy. Así que, no es de extrañar que en un año marcado por el regreso de las tendencias de los 2000, los ‘looks’ de su protagonista más ‘fashionista’ –la serie terminó en el 2004– estén de plena actualidad. Ahora bien, lo que no esperábamos era ver a Taylor Swift recrear uno de sus ‘outfits’ más icónicos. Aunque, para ser sinceras, sabiendo que la cantante es una fan confesa del programa, este hecho no debería extrañarnos.