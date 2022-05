Estos son los looks con los que nuestros representantes han hecho historia en Eurovisión

Desde Massiel hasta Amaia, hacemos un repaso de los estilismos más icónicos de Eurovisión.

Tamara Conde

Este próximo sábado 14 de mayo la artista Chanel representará a España en la 66a edición de Eurovisión. Con un vestido de Palomo Spain con 50.000 cristales de Swarovski, la candidata para Turín está más que preparada para darlo todo. El diseño que tanta expectación estaba causando ya no es un secreto y no ha dejado indiferente a nadie. Es una auténtica obra de arte. Y no es la primera, pues si de algo puede presumir España cuando de Eurovisión estamos hablando, es de lucir estilismos maravillosos para lograr una increíble puesta en escena.

Desde los inicios del Festival de la Canción, muchos de los representantes de España han sabido sorprendernos. Empezando por la icónica Massiel, que además de convertirse en la primera ganadora española de Eurovisión, la historia de su vestido merece ser contada. Tras viajar a París y ser rechazada por Dior, la artista se compró (de su bolsillo) un vestido de Courrèges, confeccionado en tul y con estampado de flores. Toda una joya para esa joven que pronto se convertiría en una estrella.

Un año después, Salomé se coronó como ganadora del festival con 'Vivo Cantando' y lo hizo con un traje azul turquesa que pesaba nada más y nada menos que 14 kilos. El diseño tipo mono con flecos fue diseñado por Manuel Pertegaz. Años después, Karina y Betty Missiego dejaron huella en diferentes ediciones del certamen con estilismos de color azul celeste.

Los contratiempos fueron los protagonistas de ediciones posteriores como la de Remedios Amaya que tuvo que salir al escenario con un traje azul y blanco a rayas ¡y descalza!, y la de las Azúcar Moreno, que se vieron obligadas a cambiar los increíbles vestidos rojos diseñados de Francis Montesinos, por sus clásicos 'little black dresses'.

En los últimos años, los looks de las representantes de España han ido modernizándose siguiendo tendencias e incluyendo detalles que podemos ver en otros sitios como alfombras rojas o pasarelas. En 2002, Rosa López optó por un total look negro, sencillo pero acertado y, un año después, Beth se atrevió con los brillantes y el tiro bajo.

En 2012, Pastora Soler lució un increíble vestido de corte griego y color aguamarina, del diseñador Cañavate. Ruth Lorenzo se envolvió en un vestido de corte de sirena con brillantes y un pronunciado escote en pico y Edurne también brilló con un diseño de José Fuentes de color verde agua. En 2018, Amaia cantó junto a Alfred con un maxivestido con escote en V y espalda semidescubierta de Teresa Helbig.

En definitiva, Eurovisión ha sido testigo de numerosos estilismos que se quedarán para siempre en el recuerdo, ¡aquí te dejamos la recopilación de los más icónicos!