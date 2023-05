2ª semifinal de Eurovisión: ¿Una gala 'meh'? Bueno, hubo cositas (e imágenes de Blanca Paloma)

Hubo propuestas que crecieron en el escenario, como la de la banda de Australia Voyager y su canción 'Promise', que nos despertó con su rock progresivo de alto espectro y consiguió un puesto para la clasificación. O Austria y su dueto femenino, Teya and Salena, las mejor posicionadas en las apuestas de esta segunda remesa, que interpretaron 'Who the hell is Edgar' (y, 'spoiler', el tal Edgar se refiere a Edgar Allan Poe).