Eurovisión: 3 razones por las que preferimos a Chanel Terrero frente a Noa Kirel, representante de Israel

Las coreografías de una y otra, especialmente en lo que concierne a su 'dancebreak' enloquecido, exigían un entrenamiento y unas capacidades físicas impresionantes (y en ambos casos nos dejaron boquiabiertas), pero en el caso de Chanel, el reto (que superó con nota) era mayor: mientras Noa Kirell ahorró energías y no cantó en ningún momento mientras emprendía 30 segundos de movimientos frenéticos, que además situó al final de la canción para no tener que volver a entonar, Chanel arriesgó y llegó a alternar micrófono y baile, cuya parte más desenfrenada no situó al final, sino valientemente casi al principio de la segunda mitad de 'SloMo'. De diez.