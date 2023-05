Blanca Paloma baja en las apuestas: estos son los favoritos de Eurovisión 2023, a pocas horas de la final

Su posición más alta alcanzada hasta la fecha es la cuarta, aunque es el puesto 5 del ránking donde ha permanecido las últimas semanas, algo que muchos han interpretado como una buena señal ya que es la misma posición que ostentó en las quinielas Chanel Terrero, la representante española de 2022, que finalmente acabó tercera. Y todo ello pese a que su tema , 'Eaea' , es una composición de flamenco (aunque renovado con electrónica), un género que algunos eurofans temen que no se entienda fuera de España .

Ucrania - Tvorchi - 'Heart of steel'

Noruega - Alessandra - 'Queen of kings'

Austria - Teya & Salena - 'Who the hell is Edgar'