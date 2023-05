Ya sabemos el orden definitivo en el que actuará Blanca Paloma en Eurovisión 2023, ¿cómo podría influir?

Tradicionalmente, se ha apuntado que es mejor actuar en la segunda parte del festival que al comienzo, ya que las últimas actuaciones se recuerdan mejor. Los que defienden esta teoría destacan que ha habido más victorias entre los candidatos que han presentado sus canciones en la segunda mitad. Asimismo, señalan que algunas veces los televidentes se incorporan tarde a ver el festival, y no es tan extraño que se pierdan las actuaciones más tempraneras.

Desde hace unos días, sabíamos que Blanca Paloma y su 'Eaea' sonarían en la primera mitad del certamen, algo que no alegró en exceso a sus seguidores, temerosos de que la alicantina tuviera que salir al escenario en los primeros minutos. ¿Y en qué puesto lo hará? Finalmente será octava, una posición que, aunque podría ser mejor, opinan los eurofans, no resta posibilidades a la candidata. "Ni tan mal", comentan muchos.

Austria | Teya & Salena - 'Who The Hell Is Edgar?'