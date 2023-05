Esta es la posición en la que Blanca Paloma quedará en Eurovisión según las apuestas

No quiere decir esto que esté todo decidido para Blanca Paloma ni muchísimo menos. No hay más que recordar que hace unos meses se convirtió en la ganadora del Benidorm Fest 2023 a pesar de no haber encabezado las quinielas de los eurofans españoles hasta la segunda semifinal. Es más, esta era la segunda vez que se presentaba al concurso para elegir representante porque no hay que olvidar que el año pasado optó a ser candidata a Eurovisión con la canción Secreto de agua.