Edurne casi pisa Hollywood con un vestido de lentejuelas en la final de 'Got Talent'

Comenzar un artículo en el que se hable sobre el estilo de Edurne ya se empieza a complicar desde el titular. La artista nos ha acostumbrado a diseños tan absolutamente sorprendentes, que luce casi a diario, que se nos han acabado las formas los titulares en los que aseguramos que es su look definitivo o que no hay estilismo que le favorezca más que uno determinado. Sin embargo, como miembro del jurado de 'Got Talent' que es, entendemos que no es para nada lo mismo escoger un diseño para una gala cualquiera que para la final del programa.