Despide el año por todo lo alto con estos conjuntos de lencería roja

Nochevieja es un momento en el que toca hacer balance, recapacitar sobre el año que dejamos atrás y ponernos metas y retos para el que está a punto de arrancar. A parte de por esto, es una fecha especialmente simbólica y espiritual, en la que mandan las tradiciones. Para empezar, en España tenemos la curiosa costumbre de tomarnos las 12 uvas al ritmo de las campanadas (mientras descubrimos el último modelito de Cristina Pedroche), pero no es la única. Una de las prácticas más habituales, consiste en ponerse lencería roja para dar la bienvenida al nuevo año. Esta costumbre la siguen, sobre todo, las mujeres de Italia, Francia, España y Alemania, aunque las de este último país en menor medida. La razón tiene que ver con el significado del color, ya que se considera a este tono un transmisor de poder, fuego y pasión. Por lo que, llevar un sujetador y una braguita en esta tonalidad, nos asegura un año lleno de salud, suerte, amor y muchos éxitos. Lo cierto es que, creas o no en este ritual, seguirlo y –en cierto modo– creer en él, puede hacer que inconscientemente, afrontes los próximos 365 días de una forma más positiva, por lo que puede hacer que todos esos logros que promete, se acaben cumpliendo gracias a nuestra predisposición para ello. Además, misticismos a parte, este color es de lo más sexy, así que, no está de más empezar el año sintiéndonos poderosas. Así que, si quieres seguir esta tradición, te recomendamos que tomes nota porque hemos hecho una lista con los conjuntos de lencería roja más bonitos de la temporada.