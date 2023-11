Estás avisada: esta es la prenda de ropa interior que más triunfa en Navidad

Las lentejuelas, los metalizados y, en defintiva, el ‘bling bling’ ha inundado ya las perchas de las etiquetas de moda, que están más que preparadas para afrontar la Navidad a golpe de estilismos de ensueño en los que la sofisticación y la sensualidad van más de la mano que nunca. Si eres de las que le gusta potenciar ese lado ‘sexy’, estás de enhorabuena porque, este es, sin duda, el año de la lencería. Y no, no nos estamos refiriendo solo al hecho de que sigas esa tradición de llevar ropa interior roja en Nochevieja, sino, más bien, a la tendencia de sacar esta a la luz para protagonizar los estilismos más ‘cool’ de estas fiestas. Y es que, el sujetador se convierte, ahora, en el top más buscado para los próximos eventos. De hecho, el detalle de enseñar esta pieza –aunque sea parcialmente– no solo ha inundado el ‘street style’ sino que ha tenido su reflejo, incluso, en la alfombra roja, donde hemos visto a actrices de la talla de Scarlett Johansson o Sydney Sweeney lucirlo sin perder ni un ápice de ‘glamour’.