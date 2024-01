Chenoa brilla con su look más sexy en dorado de Bershka

Y es que, lejos de desaparecer tras dejar atrás la temporada navideña, las prendas metalizadas se ha situado como la pieza indispensable del 2024, pues son capaces de transformar y aportar un toque distintivo a cualquier look y cada vez son más las expertas en moda que deciden apostar por ellas más allá de los looks festivos, demostrado que, aunque en un primer momento no lo parezca, son piezas muy versátiles.