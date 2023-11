La chaqueta de Parfois que las mayores de 30 estrenarán este otoño: es calentita, moderna y ya la lleva María Fernández-Rubíes

Y aunque estarás con nosotras que no hay nada que no arregle una bonita gabardina, debemos estar preparadas para la baja tan brusca de temperaturas con las chaquetas más calentitas de la temporada. Hemos caído rendidas a las cazadoras efecto cuero, pero sabemos que los meses de más frío debemos ser prácticas y optar por diseños acolchados que completen nuestros looks. Y, lo dicho, si ya pensabas que tenías tu colección de abrigos completa, la ‘influencer’ María Fernádez-Rubíes nos descubre la chaqueta acolchada que será tu excepción.