Bolsos metalizados, la tendencia en accesorios de este otoño para elevar tus looks

Es probablemente una de las tendencias más repetidas, versátiles y rompedoras al mismo tiempo de las últimas temporadas. No, no hablamos del denim. Aunque el tejido vaquero se ha colado en todas las pasarelas y catálogos ser protagonista de todo tipo de prendas y convertirse en una de las modas más amadas de este 2023, el metalizado le sigue muy de cerca haciéndole la competencia. Y es que si el pasado año el metalizado ya logró un notable protagonismo, este 2023 no hay tendencia más exitosa que esta.