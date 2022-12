¿En busca de las botas altas perfectas? Eugenia Silva tiene las que estilizarán todos tus looks

Que las botas de caña alta son uno de los zapatos más elegantes y exitosos de la temporada no es ninguna novedad. Tampoco lo es que sientan de maravilla y que su versatilidad es infinita a la hora de combinarlas con diferentes looks. Pero, cada vez que fichamos unas nuevas nos enamoran incluso más que las anteriores. Y aunque las de estilo 'cowboy' y las arrugadas también han tenido su hueco en el radar de tendencias, no hay nada como unas botas altas negras, que son un fondo de armario y sientan bien de cualquier manera.