Rocío Osorno se pasa el juego con un bikini de Amazon que cuesta solo 25 euros

La sevillana cuenta con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, una cifra que no deja de crecer. Además, su capacidad de crear necesidades no solo tiene que ver con sus impresionantes cifras en redes sociales, sino también con la simpatía que despierta, su estilo personal y ese don de gentes que le hace conectar de maravilla con su legión de ‘followers’. Todo ello, ha hecho que sea una de las figuras más relevantes del universo de las ‘instagrammers’ de moda en España. Y eso pese a que sus inicios, no tienen absolutamente nada que ver con este sector, ya que Rocío es Ingeniera agrónoma de formación. Sin embargo, sus ‘looks’ frescos, elegantes y asequibles le han permitido convertir su ‘hobby’ en profesión, labrándose una carrera meteórica en el mundo ‘fashion’ digital.