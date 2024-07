El cinturón de Zara favorito de las ‘influencers’: Rocío Osorno ha sido la última en llevarlo

Parecía imposible pensarlo pero, desde el año pasdo, los grandes éxitos de los 2000 han regresado al ‘front row’ de la moda de la mano tanto de las firmas como de las expertas en moda. Y es que, si pensamos en esta década, encontramos varios imprescindibles que definen su estilo: los vaqueros con el talle ultra bajo, los accesorios metalizados, los chándales de terciopelo al más puro estilo Paris Hilton o las minifaldas colegiales que recuerdan al famoso ‘Baby One More Time’ de Britney Spears. Pese a que en su día juramos que no volveríamos a llevarlos, lo cierto es que, en 2024, todos ellos parecen haber salido de su destierro al fondo de un cajón: no hay duda de que la industria parece estar empeñada en recuperarlos.