Rocío Osorno encuentra el chaleco bordado de Zara que no tardarán en comprar las que mejor visten

Hay prendas que llegan para cambiarlo todo. Propuestas con una esencia muy especial, y con unos colores, detalles y bordados que pueden cambiar por completo el rumbo de cualquier look. Son piezas vitamina que las expertas tienen en sus armarios para aportar un toque extra a un look o elevar hasta el look más sencillo, y que Rocío Osorno ha encontrado en el chaleco de la nueva colección de Zara.