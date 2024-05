María Pombo ha agotado el conjunto más buscado del momento

María Pombo tiene un don para encontrar propuestas increíbles. Y es que si ya estamos obsesionadas con todos los conjuntos o 'total looks' que vemos en tienda, ella va y supera todas nuestras expectativas. La 'influencer' madrileña tiene la chaqueta que eleva hasta el look más sencillo, pero no descansa y continúa buscando 'lookazos' que despierten el estilo en nuestro armario.