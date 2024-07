Esta es la falda pareo de Zara que las mayores de 30 no tardarán en tener en el carrito, palabra de Rocío Osorno

El gigante de Inditex tiene un don para nunca dejar de sorprendernos. Con sus nuevas colecciones conquistan a las expertas en moda, despiertan las necesidades de las amantes de la moda y estas piezas toman el mando de la temporada. La firma ‘low cost’ de referencia no descansa ofreciendo cada nueva semana cientos de diseños en tendencia que no tardan en colarse en los armarios de expertas, tal y como lo ha hecho la falda pareo que no tardará en ser la obsesión ‘playera’ de las mayores de 30 por Rocío Osorno.