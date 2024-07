Hemos encontrado en Zara, Mango o Stradivarius los ‘shorts’ de leopardo más buscados: estos son nuestros 5 favoritos

Si echamos un vistazo a los últimos meses, no hay duda de que, en cuestión de moda, manda el estampado de leopardo. Y es que, el ‘animal print’ se ha impuesto como un imprescindible no sólo sobre la pasarela sino también entre las expertas en el sector. Además, por si fuera poco, todo apunta a que esta "fiebre salvaje" no ha hecho más que empezar, ya que, según la plataforma ‘Tag-walk’, experta en tendencias, este patrón se ha incrementado hasta un 120% en las colecciones ‘prefall’ de este año. Lo que significa que, no solo está siendo el motivo más buscado de la Primavera-Verano 2024. sino que este será, sin duda, una de las claves que marcarán el próximo otoño. Por suesto, la pregunta es si no nos cansaremos de él antes de que llegue a su máximo apogeo, ya que, al ‘boom’ de los pantalones que vivimos al inicio de la temporada, le ha seguido toda una oleada de manchas que han cubierto desde bolsos o zapatos a los bikinis y todo tipo de accesorios (lazos incluidos).