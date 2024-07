El top halter de la nueva colección de Zara que hará que olvides (definitivamente) las rebajas, palabra de Rocío Osorno

Las nuevas colecciones siempre superan a cualquier descuento. No es algo que venga de ahora, es que no hay vez que vayamos de rebajas y terminemos enamorándonos de todas las prendas de nueva colección. Nuestras tiendas ‘low cost’ no dejan de superarse, pero Zara siempre va un paso por delante y nos deja en ‘shock’ con todas las prendas que propone en su sección de nueva colección y que cada semana descubre Rocío Osorno.