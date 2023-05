Bershka y Pepa Salazar lanzan una colección para todos los cuerpos (y Rosalía ya ha estrenado el bolso más deseado)

Por si no lo teníamos lo suficientemente claro, las transparencias y los 'naked dress' son todo un 'must' esta temporada. Así nos lo confirmaban en Cannes algunos de los looks más impactante del festival como el de Irina Shayk o en el Julia Fox con su conjunto de plástico. Salazar es consciente de ello y por eso tres de las 12 prendas que presenta junto a Bershka incluyen esta tendencia.