Heidi Klum tiene claro que ESTA es la combinación más estilosa de la primavera

No importa los años que pasen ni el contexto en el que se encuentre, Heidi Klum consigue siempre ser todo un referente de estilo. A sus 49 años, la modelo alemana logra marcar tendencia allá donde va y servir de inspiración a todas las amantes de la moda con looks que van desde lo más sencillo, hasta otros rompedores y atrevidos. No hay nada que se le resista a la ex ángel de Victoria's Secret y es que la grabación del programa de American's Got Talent (del que es jurado junto a Sofía Vergara, entre otros) está dejando muchas apariciones en las que podemos apreciar sus diferentes estilismos. Y entre ellos, ha sido con este último tan sencillo y estiloso al mismo tiempo con el que ha conseguido acaparar todas las miradas.