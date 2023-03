Manual de uso de la prenda más exitosa de la primavera: la falda vaquera larga

Aunque las faldas satinadas y las faldas de punto son siempre una buena opción y de las favoritas dentro de todas las faldas largas, no hay duda de que el 'denim' es el tejido estrella de la temporada. Prueba de ello es que se lleva en todo tipo de prendas, y no solo en cazadoras o tops, sino también bolsos o zapatos. Y por supuesto que las faldas no iban a quedarse atrás.