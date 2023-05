Solo necesitas 4 prendas (de Zara y Mango) para renovar todo tu armario este verano, palabra de experta

Con el cambio de estación llega también el cambio de armario. Las tendencias cambian o se adaptan a las nuevas temperaturas y caemos en la tentación de añadir a la cesta todas las prendas que creemos que nos pueden ser útiles en los meses de calor que se avecinan. Con esta dinámica corremos el peligro de terminar por sumarnos a microtendencias que terminan guardando polvo colgadas en la percha porque o bien no encuentras el momento para utilizarlo o no sabes cómo combinarlo con el resto de tu ropa. Y, para cuando quieres darte cuenta, esa moda pasajera ya ha pasado a mejor vida y ni siquiera has tenido la oportunidad de probarla después de haber invertido en ella.