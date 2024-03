Anne Hathaway solo ha necesitado un top de plumas para brillar con unos vaqueros

"No quiero que me encasillen y no quiero que me coloquen en una caja de qué tipo de películas tengo que hacer por mi edad, género y porque gané un Oscar. ¡Quiero divertirme, maldita sea!". Estas palabras las ha pronunciado Anne Hathaway hace apenas unas horas en Texas durante la promoción de su última película: La idea de ti. La actriz ha explicado así por qué ha elegido participar en esta comedia romántica que muchos han comparado ya con la icónica Notting Hill en la que interpreta a una mujer de 40 años divorciada que viaja a Coachella junto a su hija adolescente y en el festival termina teniendo una historia de amor con un joven cantante interpretado por Nicholas Galitzine.