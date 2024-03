Zendaya tiene la clave para elevar un look con vaqueros y ser la más elegante

La protagonista de 'Euphoria' ha llegado a dicha gala y ha posado frente a las cámaras con un look formado por dos prendas aparentemente sencillas: un top estilo 'corset' plateado y unos vaqueros de corte ancho y bajo pesquero. Sin embargo, Zendaya ha conseguido darle un giro al estilismo, no solo gracias a su magnética presencia, sino también por los accesorios utilizados para completar dicho look.