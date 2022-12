Amelia Bono y el 'total look' que te convencerá para vestir de negro de pies a cabeza esta Nochebuena

Amelia Bono no ha dado detalles sobre las firmas detrás de las prendas que ha elegido (al menos por el momento) pero seguir sus pasos e imitar su look para este fin de semana, Navidad, es realmente sencillo. Este tipo de pantalones efecto piel o cuero se han erigido como una de las mejores alternativas al clásico vaquero negro y las colecciones de fiesta están repletos. De Zara a Sfera o Massimo Dutti. En cuanto a la camiseta o sudadera, la historia es similar. ¿Quién no cuenta con este tipo de diseños en su armario?