Amelia Bono ficha el top joya de Zara que llevarás sin parar esta Navidad con tus pantalones negros

Amelia Bono ha vuelto a dejar clara su predilección por el negro, indispensable en todos y cada uno de sus looks tanto de día como de noche. Y al mismo tiempo ha demostrado que no es necesario recurrir a vestidos ni a llamativas prendas metalizadas o con lentejuelas, repetidas en las colecciones de fiesta de Navidad pero no aptas para todos los gustos, para lograr un look 10.